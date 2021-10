Cuidar de quem precisa

A TENA, marca número 1 em incontinência de adultos a nível mundial, pensou nos desafios que os cuidadores formais e informais enfrentam no quotidiano e criou este sistema, sem ser dispendioso, para oferecer tranquilidade às famílias. Os sensores ajudam os prestadores de cuidados a compreender quando os produtos de incontinência precisam de ser mudados, se a pessoa cuidada não puder, ou não quiser, ser o próprio a dizer. Para além disso, também ajudam a otimizar o consumo de produtos de incontinência para não existir tanto desperdício.

Basta anexar o indicador de muda no exterior da fralda e, quando a urina for detetada, o cuidador é notificado no smartphone — sem verificações manuais intrusivas ou trocas desnecessárias. Facilmente, este acessório pode aliviar a preocupação que muitos prestadores de cuidados sentem em saber quando mudar os produtos de incontinência e pode tirar alguma da preocupação dos ombros dos cuidadores que, frequentemente, sofrem de problemas de ansiedade e sono. Do lado do utente, este pode beneficiar de um menor risco de fugas e exposição da pele à urina mas, acima de tudo, da melhoria da dignidade e do conforto.

A boa notícia é que, para proporcionar um maior conforto para o ente querido e serenidade ao cuidador, a TENA tornou o SmartCare Change Indicator acessível a todas as famílias. Com um desconto de 93%, o produto está à venda online por 10€ para os primeiros compradores. Já a aplicação é gratuita e garante que o cuidador fique com mais tempo para gerir melhor as rotinas e cuidar de si próprio.